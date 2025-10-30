お笑いタレントの明石家さんまが25日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)に出演。NHK大河ドラマの苦い経験を打ち明けた。明石家さんま○明石家さんま、大河ドラマの苦い思い出現在放送中の『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、第41回から爆笑問題・太田光がゲスト出演。これに、さんまは、「うそ!?」と驚きつつ、「俺も勘九郎(現：十八代目 中村勘三郎)さんに頼まれて行った大河、ほとんどカットやったか