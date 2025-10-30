ストーカー行為をしたとして大学教授の男が逮捕されました。逮捕されたのは、石川県立大学の56歳になる教授です。容疑者は今月5日から15日の間、知人女性に対し、メッセージアプリで面会を要求したり、勤務先で待ち伏せするなどした疑いがもたれています。警察によりますと、今月15日、女性から「待ち伏せされている」などと警察に通報があり、事件が発覚。携帯電話の解析などから、この容疑者の特定に至ったと