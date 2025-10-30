日本時間１９時００分にユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（10月）、実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）、雇用統計（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者信頼感指数（確報値）（10月）19:00 予想-14.2前回-14.2（ユーロ圏消費者信頼感) 実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）19:00 予想0.2%前回0.1%（前期比) 予想1.2%前回1.5%（前年比) 雇用統計