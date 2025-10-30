３０日、習近平氏を乗せ、韓国に到着した特別機。（釜山＝新華社記者／丁林）【新華社釜山10月30日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席が30日、特別機で韓国に到着した。韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の招きに応じ、第32回アジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式首脳会議に出席し、同国を国賓として訪問する。３０日、習近平氏を乗せ、韓国に到着した特別機。（釜山＝新華社記者／姚大偉）３０日、沿道で習近平