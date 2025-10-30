ドル指数は小幅の振幅、日米金融政策会合を通過して一服感＝ロンドン為替 ドル指数は前日比ドル安水準で、小幅の振幅。東京午前から昼過ぎにかけては９９．２０付近から９８．９１５付近まで低下した。その後は反転して上昇、ロンドン序盤には９９．２１２付近まで買われた。前日ＮＹ終値９９．２２０には、わずかに届かず。きょうは円相場主導の展開となっており、ドル相場は方向性に欠ける動きにとどまっている。 ドルイ