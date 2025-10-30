大相撲の西十両１４枚目・若ノ勝（常盤山）が３０日、部屋宿舎がある福岡・篠栗町で稽古を行った。小結・隆の勝、出稽古の幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）らと計２２番。２９日にも出稽古に訪れた幕内・阿炎（錣山）と相撲を取ったといい「幕内力士に胸を出していただけることは本当にありがたい」と感謝した。春場所で新十両となったが、夏場所は右足甲を負傷して途中休場。幕下に転落したが、先場所は西３枚目で５勝を挙げ、３場所