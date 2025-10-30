きょうもユーロとポンドは逆方向、ユーロポンド０．８８台に再び上昇＝ロンドン為替 ロンドン序盤、きょうもユーロとポンドは逆方向に動いている。ユーロ買い・ポンド売りが継続するなかで、ユーロポンド相場は一時0.8813レベルと再び大台乗せとなっている。このあとのＥＣＢ理事会では政策金利据え置きが市場コンセンサスとなっており、今後の英中銀利下げが想定されるポンドとには売り圧力が