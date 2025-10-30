記録的な猛暑となった2025年の夏。 30日は、官民学が一体となって熱中症対策について話し合う会議の検証会が大分市で開かれ、この夏に取り組んだ対策やその成果について報告されました。 この会議は近年の異常な暑さによる熱中症を防ごうと行政や民間企業、大学などが情報交換を行い、対策を考えるものです。 30日の検証会には県内8つの市や町の担当者とおよそ30の企業や団体が参加。2025年の夏に自治体や企業などが取り組んで