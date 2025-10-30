高市総理は先ほど、韓国の李在明大統領と初めての首脳会談を行いました。信頼関係の構築に向けた一歩になったのでしょうか。現地から中継でお伝えします。およそ40分間の会談でしたが、日韓両国の関係改善の流れを受けてか、和やかなムードのなかで始まりました。高市総理「日韓は互いにとって重要な隣国でございます。日韓関係を未来志向で安定的に発展させていくということが両国にとって有益だと、私は確信しております」会談の