King＆Princeの郄橋海人（26）が30日、都内で映画「おーい、応為」（監督大森立嗣）の公開記念舞台あいさつに登壇した。郄橋は葛飾北斎の弟子・渓斎英泉（善次郎）を演じた。この日は北斎の娘・応為を演じた主演の長澤まさみ（38）は登壇せず。郄橋は「“おーい、まさみさん”を見に来ていただいてありがとうございます」とタイトルにかけてあいさつし、笑いを誘った。実は23日の公開記念舞台あいさつは&#