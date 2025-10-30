Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月30日の第1試合に出場する4選手を発表した。今シーズンから加入したルーキーが3選手も集まる卓となり、さらに好調2選手は3ケタプラスと個人ランクも上位に入っている。このまま旋風を巻き起こし続けるか。【映像】注目のルーキー3選手が対決ルーキーの中で一番の好成績を収めているのがEX風林火山・永井孝典（最高位戦）。知名度としては全40選手の中で、最も低いとまで言われた