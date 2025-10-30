殺傷能力があると認識したうえで「おもちゃの銃」を所持していたなどとして、警視庁が初の逮捕に踏み切った。ネットやゲームセンターで流通しているが、見た目が「おもちゃ」でも危険性が高く、警察は2025年末までの回収を呼びかけている。危険な「おもちゃの銃」を見分けるポイントを聞いた。「違法なものではないかと思っていた」容疑認めるきらびやかなゴールドや青色といったカラフルなおもちゃの銃。実は、殺傷力があるとして