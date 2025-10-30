【国際親善試合】ノルウェー女子代表 2−0 日本女子代表（日本時間10月29日／エスタディオ・ムニシパル・デ・ラ・リネア）【映像】野太い「シュート！」が響いた瞬間なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の試合中、スタンドからシュートを要求する大きな声が飛んだ。それを聞いた解説の元なでしこジャパン10番は、現役生活を思い出して苦笑いしていた。なでしこジャパンは日本時間10月29日、国際親善試合でノルウェー代表