2025年、大西洋で観測されたハリケーンの中で最強クラスとなった「メリッサ」。直撃を受けたカリブ海の国々は壊滅的な被害を受け、これまでに少なくとも28人が死亡するなど被害が拡大しています。中でも大きな被害を受けたのはハイチです。約2000人が避難しているキャンプ内の様子を捉えた映像では、キャンプ内部にも泥水が押し寄せ、幼い少女が雑巾で拭く様子が。少女は泥水で茶色くなった雑巾を何度も絞り、浸水した床を拭き続け