この記事をまとめると ■BYDがジャパンモビリティショー2025にブースを初出展した ■ジャパンモビリティショー2025で話題の軽EV「ラッコ」を発表 ■BYDラッコは両側スライドドアをもつ軽スーパーハイトワゴンEVだ BYDの軽EVは海洋シリーズの末弟だった BYD Auto Japanの乗用車部門が今回「ジャパンモビリティショー2025」で披露したのが、前評判の高い日本独自の軽規格に準拠したプロトタイプ、BYD初の海外専用設計モデル「RACCO