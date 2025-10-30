世界最高峰のプレミアリーグは、メディアへのおもてなしもトップレベルだ。そう感じた理由の１つが試合前に各クラブから提供された料理の数々。記者やカメラマンはエントランスで取材の受付を済ませると、ミールチケットが配布され、それを試合前に待機室で渡せば食事が振る舞われる。日本にはない待遇だ。今回、取材で訪れた３つのスタジアムの“メディア飯”を紹介したい。まずはチェルシーの本拠地スタンフォード・ブリッ