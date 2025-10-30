カメラのシューマウントに取り付けられる“カメラ傘”が、AmazonのスマイルSALE対象製品となっていました。25％OFFの2,999円で購入できます。 主に遮光目的での使用が想定されるかなと思いますが、雨や雪からカメラを保護するといった使い方もできるようです。角度調節も可能で、案外使い勝手がよさそうだなと思いました。とにかく見た目のインパクトが強く、使用していれば注目を集められるはず。 風の強い日の使用