»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¡¢½é¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿Blu-ray¡õDVD¡ØRyosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED¡Ù¤ò12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRED¡Ù¤Ë²Ã¤¨Hey! Say! JUMP¤Î³Ú¶Ê¤âÈäÏª 2025Ç¯½Õ¡¢µ­Ç°¤¹¤Ù¤­¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRED¡Ù¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¡¢ÀÅ²¬¡¦¥¨¥³¥Ñ¥¢¥êー¥Ê¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô¤ò½ä¤Ã¤¿¡ØRyosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED¡Ù¤¬ÂÔË¾¤Î±ÇÁü²½¡£