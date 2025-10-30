Photo:富沢ビル なぜ、キッチンの油汚れはいつもまでも残っているのか。一度本気を出してきれいにしても、そのあと少しでも料理をしたら元通り…。そのくせに掃除するとなると、洗剤を引っぱり出してきて汚れを落とし、乾拭きで水気を取る…、面倒なこと極まりない！そんな悩みを解決してくれる、水に濡らして拭くだけで油が落ちるという、耳を疑いたくなる文句を謳っているクロスがあると聞