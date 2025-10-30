●イビデン [東証Ｐ] 12月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●シンプレクス [東証Ｐ] 11月30日現在の株主を対象に1→4の株式分割を実施。最低投資金額は現在の4分の1に低下する。 ［2025年10月30日］ 株探ニュース