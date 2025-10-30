中国航空工業集団（AVIC）は10月29日、中国が独自開発した大型水陸両用機AG600「鯤竜」がこのほど、中国東北部・吉林省吉林市の松花湖水域において、野外環境で初めて吸水・放水訓練を無事に完了したことを明らかにしました。野外環境での吸水・放水訓練は、AG600の実用的な運用能力を確認するため、機体の全システムに対する総合的な検証を目的としています。訓練において、AG600は吉林省白山市の長白山空港から離陸し、約190キロ