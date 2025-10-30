あすのハロウィーンを前に、名古屋・栄の「オアシス21」の閉鎖が始まりました。 【写真を見る】名古屋･栄の｢オアシス21｣ ハロウィーンで閉鎖開始 過去には約8万7000人が詰めかけ｢聖地｣と呼ばれるも…｢イベントはないので家庭などで楽しんで｣ (誘導員午後4時半過ぎ)「17時に完全閉鎖となります。まもなく閉鎖の時間になります。ご移動の方お願いします」 午後5時に閉鎖されたのは、名古屋・栄にあるオアシス21の屋