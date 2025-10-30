金曜日は、急速に発達する低気圧の影響で西から雨の範囲が広がり、西日本から東日本の太平洋側では激しく降る所があるでしょう。また、三連休初日の土曜日は北日本で雨や風が強く、大荒れの天気となるおそれがあります。【雨や風の予想】金曜日の午前中は西日本で広く雨で、午後になると東日本にも雨雲が広がるでしょう。関東でも夕方以降は本降りとなり、沿岸部では1時間に30ミリ以上の激しい雨が降り、風も強まる所が出てきそう