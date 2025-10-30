政府は３０日、クマによる人身被害が各地で相次いでいることを受け、クマ被害対策に関する関係閣僚会議（議長・木原官房長官）の初会合を首相官邸で開いた。木原氏は、１１月中旬までに緊急の対策パッケージを取りまとめるよう閣僚に指示した。木原氏は会合で、今年度の死者数が３０日現在、過去最悪の１２人となったと報告し、「国民の安全・安心を脅かす深刻な事態だ」と危機感を示した。その上で、市町村の責任で市街地で