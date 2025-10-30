全日本アーチェリー連盟は30日までに、28日付で日本パラスポーツ協会（JPSA）に競技団体登録が承認されたと発表した。パラアーチェリーを巡っては、組織運営に問題があった日本身体障害者アーチェリー連盟が5月に解散したため、全日本連盟が選手派遣などを請け負っている。全日本連盟は11月に日本パラリンピック委員会（JPC）に加盟申請をする予定。