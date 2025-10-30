ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、サマンサがプロデュースした謎のアーティスト・samsonixを紹介しました。samsonixは、「サマンサ・アナンサ自身から派生し、爆誕したアーティスト」と公式発表されている謎のアーティストで、このたび、楽曲『infinite -881 ソノサキへ-』をリリース。マリンからの