「みこし」を手荒く扱うことで知られる珍しい祭り、「お法使祭（おほしまつり）」が今年も行われました。 【写真を見る】投げて、転がして、300kg超の「みこし」が宙を舞う 熊本県益城町にある津森神宮の「お法使祭」は、神社周辺の益城町、西原村、菊陽町にある12の地区が1年ごと回り持ちで担当する祭りです。 祭りは、600年以上続いていて、当番の地区は、神様を「みこし」に乗せて次の当番地区へ運びます。 神幸行列が集落