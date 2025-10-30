飯塚オートのＳＧ「第５７回日本選手権オートレース」は３０日、予選２日目が行われた。１０Ｒ、新井日和（２２＝伊勢崎）はトップスタートを決め先頭に立つが、３コーナーで篠原睦に差され後退。それでも食らいつき２着でゴール。初日の８着から立て直してきた。「篠原さんが入ってきた３、４コーナーは曲がれなくて抜かれました。その後、篠原さんの内に入るのは無理と思って、後ろに抜かれないよう付いていきました。最後、