連合石川の会長に就任した小水康史氏が、来年春の知事選対応について語りました。 28日に連合石川の新たな会長に就任した小水康史氏。テレビ金沢を訪れ、組織の強化に向けた人材育成や、若年層に活動を周知するSNSに、力を入れたいと語りました。また、来年春の知事選で、現職の馳氏と新人の山野氏が立憲と国民に推薦願を出したことについて、一本化に向け両党と連携を図る考えを示しました。 連合石川・小水 康史 会長：「