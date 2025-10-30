猫ちゃんを抱っこするパパさんとだっこされる猫ちゃんが「孫とじいじ」のようだと人気となっています。動画は注目を集め、「おじぃの腕がぶり！愛情表現が激しいよぉ！」「ずっと見てられる」といったコメントが集まっています。 【動画：抱っこされるのが好きな白黒ネコ→パパがあやした結果…『まるで孫とおじいちゃんのような様子』】 抱っこに不満がある猫ちゃん Instagramアカウント「canikamacookie」に投稿されたのは、