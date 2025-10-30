¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿·°æ·ÃÍýÆá¡Ê35¡Ë¤¬¡¢11·î5Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ø¿·°æ·ÃÍýÆá Leader¡Çs NEXT¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷Ëè½µ¿åÍË¸å9¡§00¡Á9¡§30¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯4·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¿·°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Éüµ¢¸å½é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È½é¤ÎÌ±Êü¥é¥¸¥ª´§ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ÀÏÂ¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡Ä¿·°æ·ÃÍýÆá¤¬»Å»öÉüµ¢¤òÊó¹ðÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢À®Ä¹Ãø¤·¤¤¿·¶½´ë¶È¤ä¡¢Âç´ë¶ÈÈ¯¤Î¼ÒÆâ¥Ù¥ó