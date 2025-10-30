新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は30日、お笑いコンビ・ダウンタウンの独自のプラットフォームとなる『DOWNTOWN＋』（11月1日配信開始）のコンテンツが視聴可能となる新プラン『ABEMA de DOWNTOWN+』の提供を開始することを発表した。【画像】『DOWNTOWN＋』「きもっち悪いダンス選手権」募集開始「ABEMA」では、これまでさまざまな配信プラットフォームと提携し、『ABEMA de DAZN』や『ABEMA de J SPORTS』といった、