俳優の岸井ゆきのと宮沢氷魚が30日、都内で行われた映画『佐藤さんと佐藤さん』（11月28日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。W主演を務めた2人はお互いの印象について語り、“相思相愛”ぶりを見せた。【写真】和気あいあい！宮沢氷魚を笑顔で見つめる岸井ゆきの今作の出演で初対面となった2人。岸井は宮沢と初めて会った際の印象について「絶対どこかで会ったことがある気がする」と振り返った。その上で「自然に話せ