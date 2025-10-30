２９日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（通常放送は水曜・午後９時）では、「思春期子育てお悩みＳＰ」をテーマに思春期の子どもを持つタレントが出演してトーク。思春期になると親と一緒に遊園地などに行ってくれないという話題で、２児の母の若槻千夏は「この間、だまされまして」と娘とのエピソードを語った。「娘が友だちと（若槻の）３人で行かない？って言って。３人で行けるの楽しそう！みんなで行こう！っ