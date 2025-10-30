政治ジャーナリスト田崎史郎氏が30日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演し、日米首脳会談の裏で置き去りになっている議論について見解を示した。高市早苗首相は24日の所信表明演説で、防衛費の国内総生産（GDP）比を今年度中に2％へ引き上げることを実現すると表明。28日にはトランプ米大統領との会談でも約束した。ここで問題になるのが財源論だ。元々は岸田政権下で、法人税、たばこ税、所得税の増税を明記