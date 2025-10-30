韓国のグループBTOBのユク・ソンジェが11月と12月に開催するスペシャルライブツアー『YOOK SUNG JAE 2025 SPECIAL LIVE TOUR 〜たったひとつの物語〜』に向けて、動画メッセージを公開した。【動画】BTOBユク・ソンジェが笑顔でメッセージ同イベントは11月21日に大阪・Zepp Namba、12月3日に愛知・COMTEC PORTBASE、12月4日に東京・豊洲PITで開催する。公開された動画メッセージでは、流ちょうな日本語で日本のファンにあい