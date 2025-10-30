１１月２日の京都３Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル）でデビューするアームズレジェンド（牡２歳、栗東・上村洋行厩舎、父ダノンレジェンド）が初戦から好気配だ。コパノリッキー産駒の半兄アームズレインは、ＪＲＡ所属時にダートの６〜７ハロンでオープン２勝を含む６勝を挙げ、昨年の根岸Ｓで２着に入っている。１０月２２日の１週前追い切りは栗東・坂路でステラクラウン（４歳２勝クラス）を１馬身追走。しっかりと