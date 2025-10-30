◆米女子プロゴルフツアーメイバンク選手権第１日（３０日、マレーシア・クアラルンプール・クラブ＝６５３６ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、米ツアー２勝目を狙う山下美夢有（花王）が８バーディー、２ボギーの６アンダー６６をマークし、首位と２打差の４位と好発進した。馬場咲希（サントリー）は６バーディー、２ボギーの６８で回り、古江彩佳（富士通）らと並んで２１位。岩井明愛（あきえ、ホンダ）と吉田