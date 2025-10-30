四万十市西土佐でドローンを活用して収穫したクリを運ぶ実証実験が行われました。10月29日、四万十市西土佐江川の『ど根性栗園』で行われた実証実験は、高齢化や人材不足の中、ドローンなどスマート農業の技術で地域の特産をつないでいこうと行われたもので、クリ園の田辺一夫さんやJA高知県の職員、ドローンを活用したサービスの提供を行う南国市の企業など約10人が参加しました。田辺さんのクリ園