高知県南国市は、戦後80年の節目に戦争の悲惨さや当時の状況について考えてもらおうと初めて戦争企画展を開いています。南国市の「みあーれ」で開かれている南国市戦争企画展は、市の教育委員会が戦後80年という歳月を経て戦争を知らない世代がほとんどとなった今、改めて戦争について考えてもらおうと初めて企画したものです。会場に展示しているのは、市民から提供を受けた日清戦争から太平洋戦争までの戦争に関する遺品な