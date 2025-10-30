金沢大学で30日、ある食材を使ったお弁当が販売されました。それは、特別な方法で養殖されたサクラマス。多くの人に安全な食材を届けるための取り組みです。 30日、金沢大学医学部のキャンパスで学生たちが次々と手に取っていたのは…「これにします！」サクラマスのソテーなどが詰まったおいしそうな3種類のお弁当です。 学生：「卵とサクラマスがこんなに合うとは思わなくて、すごいおいしくて感動しました」ただ、