新潟地方気象台が30日に発表した1か月予報によりますと、北陸地方では向こう1か月の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、高いでしょう。また降水量は、低気圧や前線の影響を受けやすい時期があるため、平年並か多い見込みです。＜11月1日から7日＞低気圧や前線の影響を受けやすいため、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。気温は平年並みの予想です。＜11月8日から14日＞平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。気温は平