昨季のプレミアリーグでは4位でフィニッシュし、今季のCL出場権を獲得したチェルシー。しかし、今季は主力であるコール・パーマーらの負傷もあって、第9節を終えた時点で4勝2分3敗、勝ち点14で9位に沈んでいる。3位トッテナムとの勝ち点差は3ポイントとそこまで離れていないものの、首位アーセナルとの差はすでに8ポイント。優勝を考えると、この差は大きい。そんなチェルシーだが、指揮官の変更を検討しているようだ。『caughtoof