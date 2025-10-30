今月5日に行われた石川県加賀市の市長選挙で、現職を破って当選した山田利明氏が、新市長として公務を始めました。就任会見では、財政の健全化に向けてこれまでの事業を見直す考えを示しました。 加賀市・山田 利明 市長：「皆さんの期待を裏切らないように、しっかりと施策を前に進めていかなければいけない」就任会見を開いた山田利明市長は、市民の声を具体的な政策に生かすための、再生プロジェクトを立ち上げる方針を示し