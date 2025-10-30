石川県小松市の山間部では3日連続で同じ住宅街にクマが現れました。能美市では市街地に近い神社にクマが出没、男性が間一髪で被害を免れました。これは小松市那谷町で28日、住民が撮影した映像。クマが住宅裏にある木に登り、カキの実を食べています。同じ住宅裏のカキの木では、29日午後5時ごろにもクマが出没。住民らは30日朝、チェーンソーを使ってカキの木5本を伐採しました。那谷町町内会・坂井隆敏会長「Qこれで安心？まぁ一