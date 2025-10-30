10月23日、北陸自動車道の美川インター近くでトラックなど6台が巻き込まれ、一部が炎上した多重事故。工事で1車線になる手前で渋滞が発生し、トラックが突っ込んだことが原因とみられています。大きな事故につながりかねない合流部分。NEXCOの担当者に合流のポイントを聞いてきました。記者リポート「トラックを含む複数台事故が起きています。火災が発生しています。」23日、北陸自動車道上り線の美川インター近くで発生した多重