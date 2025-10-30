１世紀ぶりに建て替えられた京都・宮川町の「歌舞練場」でこけら落とし公演を前に、稽古の総仕上げが行われました。一糸乱れぬ動きで踊りを披露する、芸舞妓たち。１９１６年に建てられた京都・宮川町の旧歌舞練場は、春の公演「京おどり」などで知られます。老朽化により建築家・隈研吾さんの監修で３年前から行われていた建て替え工事が今年５月に完了し、宮川町の紋章から新たに「三ツ輪座」と名付けられました。１１月