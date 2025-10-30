ノーベル賞の受賞が決まった北川特別教授と坂口特任教授。文部科学大臣を表敬訪問しました。１０月３０日、文部科学省を訪れたのは、京都大学の北川進特別教授（７４）と大阪大学の坂口志文特任教授（７４）。北川特別教授は無数の細かい穴があいた「金属有機構造体」の開発でノーベル化学賞を、坂口特任教授は過剰な免疫反応を抑える「制御性Ｔ細胞」の発見で生理学・医学賞の受賞が決まっています。松本洋平文部科学大臣か