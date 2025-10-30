大相撲の東前頭１２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）が３０日、福岡・篠栗町の常盤山部屋に出稽古を行った。小結・隆の勝、十両・十両・若ノ勝らと計１９番取って１０勝。「常盤山部屋の稽古場の雰囲気が好きなので。（母校の）埼玉栄と似ている」と狙いを語った。２９日は時津風部屋を訪れており、２日連続の出稽古となった。新入幕から３場所目となる九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）に向け「（今後も）出稽古行きます