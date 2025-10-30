国内最大級のスカウトグループ内で制裁目的で暴行か。３人を逮捕です。逮捕されたのは住居不定・無職の林孝平容疑者（３３）ら男３人です。警察によりますと、３人は今年７月、大阪市中央区の集合住宅の一室で２０代の男性を「体の１つや２つ売ればいいんじゃない」などと脅したうえ暴行を加え、鼓膜を破るなどの重傷を負わせた疑いなどがもたれています。３人は国内最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」のメンバーで